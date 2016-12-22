Почтовая столица Мирный

Чтобы выяснить, готов ли город Мирный провести через себя миллионы международных посылок, у «Фонтанки» ушло больше недели. И это не диверсия и не лень. Это образ жизни.

Центральный почтамт города Мирный расположен в трехэтажном здании на одной из центральных улиц. В отремонтированном помещении очередь — человек двадцать. Фотография передает атмосферу настолько умиротворяющую, что трудно представить, как с 1 января через этот узел пойдут миллионы зарубежных посылок. Но жители алмазной столицы России не прочь побороться и за звание почтовой. Местный предприниматель Эдуард Ковальчук помог «Фонтанке» понять, как устроен мир в городе Мирном.

«Недавно на главном почтамте установили электронную очередь, но на скорости обслуживания это мало сказалось — хотя людей мало, стоять можно полчаса, а то и час. Я часто беру талончик и ухожу, не дождавшись», – рассказал «Фонтанке» Эдуард Ковальчук.

Над работой «Почты России» здесь иронинизируют точно так же, как по всей стране. И даже, возможно, сильнее. Дело в том, Мирный – не самый удобный пункт с точки зрения логистики. Железной дороги нет. Якутск – в тысяче километров. Полноценное автомобильное сообщение возможно только зимой. В остальное время из-за особенностей почвы часть дороги превращается в болото.

Есть аэропорт. Самолеты летают в Якутск, Иркутск, Сургут, Красноярск, Новосибирск, Москву. В среднем 4-8 рейсов в день. Взлётно-посадочная полоса – единственная – 2800 метров и шириной в 45 метров. В случае необходимости может принять такие лайнеры, как Airbus A300, Boeing 757, Boeing 767.

Не смотря на имеющееся авиасообщение, скоростью почтовой доставки Мирный похвастаться не может. «Я часто заказываю на AliExpress. Посылка напрямую в Мирный обычно идет примерно 60 дней. Но у нас есть специальные компании, которые занимаются доставкой через Москву или Новосибирск — это занимает 15 дней. Может быть, после того, как в Мирном появится место международного почтового обмена, доставка пойдет быстрее», – говорит отчаянный в своей надежде Эдуард Ковальчук.

С 1 января 2017 года все незарегистрированные пакеты из-за рубежа весом до 2 кг должны будут доставляться на таможенное оформление в Мирный. Прогнозируемый годовой оборот таких отправлений — свыше 230 миллионов. «Почта России» уверяет, что почтамт в Мирном «уже сейчас является сортировочным узлом и к началу работы будет оборудован по необходимым стандартам и в соответствии с планируемой нагрузкой для бесперебойного приема входящей международной корреспонденции».

По словам Эдуарда Ковальчука, пока следов масштабных приготовлений к тому, чтобы стать единственным окном для всех входящих международных отправлений, на почте Мирного не наблюдается. Объявлений о найме новых сотрудников тоже нет. «Здание, конечно, довольно большое, но смогут ли там обрабатываться миллионы посылок в год — не уверен. Возможно, будут делать что-то новое», – делится мыслями предприниматель.

По его мнению, статус почтовой столицы пойдет на пользу Мирному, который возник на карте России в 1957 году благодаря алмазному месторождению. Сегодня добыча алмазов продолжает составлять основу экономики города. Из живущих в нем 35 тысяч человек 80% населения работает на предприятиях, связанных с алмазодобывающей компанией «АЛРОСА». Однако в октябре градообразующее предприятие объявило о планах сократить 600-800 человек, а также высвободить часть персонала за счет простоя, отпуска без сохранения заработной платы, а также введения режима неполного рабочего дня.

«Многие уезжают из Мирного, а приезжают сюда, наоборот, из менее благополучных регионов, становится все больше мигрантов из соседних республик», – говорит Эдуард Ковальчук. Если бы «Почта России» инвестировала в Мирный, это пришлось бы кстати.

Сама «Почта России» не объясняет, почему выбрала Якутию в качестве приемного пункта для международных посылок. Не исключено, что намек нужно искать в особенностях ландшафта. Город расположился на краю огромного котлована – того самого карьера «Мир», который дал название населенному пункту. Гигантская воронка 525 метров в глубину и 1200 метров в ширину для местных жителей уже давно стала обыденностью. А для всех остальных это повод для шуток – мол, вот куда на самом деле отправятся посылки тех, кто не согласится на новые правила игры.

Как ранее сообщала «Фонтанка», меняя правила обработки посылок, «Почта России» намерена увеличить долю так называемых регистрируемых почтовых отправлений, на которые сейчас приходится всего 10% всего объема пакетов с вложениями. Чтобы посылка не шла через Мирный, отправителю придется заплатить на 0,5 доллара больше, а также предоставить «Почте России» все данные о содержимом вложения. Кроме того, регистрируемые пакеты должны быть предсортированы по регионам доставки в РФ еще в стране отправления. Это не только позволит «Почте России» больше заработать, но и в перспективе даст возможность контролировать взимание НДС с иностранных интернет-магазинов, введения которого участники рынка ожидают в следующем году.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»