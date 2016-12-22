МВД Карелии не стало возбуждать дело на Дадина за избиение сокамерника

Полиция Сегежского района Карелии вынесла постановление об отказе возбудить уголовное дело на Ильдара Дадина, сообщили "Интерфаксу" в МВД Карелии в четверг.

"В связи с истечением сроков проверки вынесен отказ в возбуждении уголовного дела на Дадина", – сказал собеседник агентства.

При этом в ведомстве добавили, что сокамерник Дадина, пострадавший после драки, проходил лечение. По окончании лечения дознаватель направил запрос о его травмах.

"После этого (получения ответа) снова будет решаться вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела", – пояснил представитель МВД.

Гражданский активист Дадин стал первым и пока единственным в России осужденным за неоднократное участие в уличных акциях (ст. 212.1 УК РФ). Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал его виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима. Мосгорсуд позднее снизил наказание на полгода – до двух с половиной лет, после чего Дадин был этапирован в колонию №7 в карельском городе Сегеже.

1 ноября супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила со ссылкой на адвоката, что сотрудники колонии избивают и пытают ее мужа, а также угрожают его убить.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже заявила о целесообразности перевода Дадина в другую колонию.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии над Дадиным не подтвердилась.

Пресс-бюро ФСИН сообщило, что Дадина обследовало несколько медицинских комиссий районного и городского уровней, а также один из ведущих неврологов-эпилептологов РФ, доктор медицинских наук, профессор Василий Генералов, которые не обнаружили у осужденного телесных повреждений.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил "Интерфаксу", что Дадина переводят в колонию другого региона. Куда именно, Фефелов не уточнил, отметив, что не имеет права раскрывать эту информацию.

16 декабря сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) обнародовал обращение директора ФСИН Геннадия Корниенко к главе СПЧ Михаилу Федотову, в котором сообщается, что перевод из карельской колонии Дадина был вызван необходимостью обеспечения его личной безопасности.

До сих пор местонахождение заключенного неизвестно.