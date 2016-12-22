В Александринке пройдёт благотворительная кукольная мистерия «Царь Эдип»

На сцене Александринского театра будет представлена благотворительная кукольная мистерия «Царь Эдип» под руководством всемирно известного дирижера Мариуса Стравинского, совместно с ведущими музыкантами и артистами из России и Европы.

Постановка состоится благодаря инициативе благотворительного фонда «Острова», который с 2010 года оказывает системную помощь больным муковисцидозом и их семьям по всей стране. Муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему и ведущее к сокращению срока жизни.

Все пожертвования и средства от продажи билетов будут направлены на реализацию программ фонда «Острова».

Опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» – одно из самых величественных музыкально-театральных произведений XX-го века. Знаменитая история о царе Эдипе, в которой развивается одна из основных идей античной драматургии – идея непоколебимости Судьбы. Драма, на протяжении которой главный герой узнает о том, что является убийцей собственного отца и невольным мужем собственной матери относится к самым сильным явлениям мирового театра.

Непосредственными рассказчиками станут традиционный для античной трагедии хор, балет, олицетворяющий своими действиями переменчивость людской массы, и куклы. Партию царя Эдипа исполнит тенор, один из самых разносторонних исполнителей Великобритании, Эндрю Стэйплс, а Иокасты – меццо-сопрано Мариинского театра Олеся Петрова.

Спектакль пройдет 27 февраля, начало в 20.00.

Билеты можно купить в театральных кассах и кассе Александринского театра. Возможно приобрести билет со свободным номиналом, тем самым оказав большую поддержку фонду и его подопечным. Подробная информация о приобретении билетов свободного номинала и корпоративных продаж по телефону 633-33-46, также можно оставить заявку на сайте проекта – ostrovaru.com.