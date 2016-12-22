В Металлострое появилось граффити спецназовца, погибшего при боях за Пальмиру

В Металлострое появилось граффити с портретом спецназовца Александра Прохоренко, погибшего при боях за Пальмиру.

Фото рисунка, который появился на подстанции у дома 21 по Железнодорожной улице в Металлострое, размещено в группе «ВКонтакте» «Вечерний Металлострой».

Старший лейтенант Александр Прохоренко – военнослужащий Сил специальных операций Вооружённых сил Российской Федерации. Погиб 17 марта 2016 года при исполнении служебных обязанностей в ходе боёв за Пальмиру. Указом президента посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Напомним, что это последнее из трех граффити, которые планировалось разместить на вышеуказанной подстанции. Первые два – портрет убитого 16 октября командира одного из подразделений ополчения ДНР Арсения Павлова, более известного как Моторола, и портрет Магомеда Нурбагандова, расстрелянного боевиками 10 июля этого года дагестанского лейтенанта полиции.