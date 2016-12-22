Иркутский Минздрав сообщил о 72 погибших от отравления "Боярышником"

Минздрав Иркутской области в четверг сообщил о 72 погибших в результате отравления «Боярышником».

«В период с 17 по 22 декабря предполагается, что в результате отравления пострадали 118 человек, погибли 72 человека, в том числе 41 человек — в лечебно-профилактических учреждениях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в шести больницах Иркутска находятся 33 человека, отравившихся суррогатным средством, шесть выписаны по улучшению состояния здоровья, семь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медпомощи.