При пожаре на Учительской погиб мужчина

После пожара на Учительской улице в Петербурге на кухне горевшей квартиры было обнаружено тело 43-летнего мужчины.

О пострадавших при пожаре в Калининском районе «Фонтанке» стало известно 22 декабря. Погибший Павел Шергин был уроженцем Ленинграда. Причины смерти устанавливаются. Пожар начался 21 декабря в квартире на 5 этаже дома №12, корпус 2, на Учительской улице около половины пятого утра.

Как писала «Фонтанка», пожарные машины сначала не могли заехать во двор, а потом им пришлось вскрывать дверь в квартиру, так как ее никто не открывал. Из подъезда эвакуировали 20 человек.