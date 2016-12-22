В Курортном районе нашли мумию в жёлтых галошах

Сотрудники жилкомсервиса во время очередного обхода подвалов одного из домов в Зеленогорске искали утечки, а нашли мумифицированный труп.

Как стало известно «Фонтанке», 21 декабря сотрудники ЖКС Курортного района в рамках ежемесячного обхода проверяли подвалы и искали утечки системы отопления, но в подвале дома 25 по проспекту Ленина в Зеленогорске обнаружили тело женщины лет 40-45. Неизвестная пролежала там так долго, что успела мумифицироваться. Женщина была в синей куртке, черных штанах и жёлтых галошах. Судя по виду, бомж.

Сотрудники полиции после осмотра уточнили, что видимых признаков насилия нет, тело пролежало в подвале от двух недель до месяца. Личность и причину смерти устанавливают.