Мэру Ярославля Урлашову стало плохо на судебном процессе

Временно отстраненный от должности мэр Ярославля Евгений Урлашов во время рассмотрения апелляции на приговор пожаловался на нервный срыв, в связи с чем суд выделил несколько часов на его медосмотр, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

Сейчас Урлашов находится в СИЗО и в заседании областного суда участвует посредством конференц-связи. Врач осмотрит его в самом изоляторе, после чего станет ясно, может ли он продолжить участие в процессе.

«Сегодня в суде Урлашов заявил, что у него нервный срыв, он не может продолжать участие в процессе и ему необходим врач. Суд принял решение, что врач его осмотрит. Объявлен перерыв до 14.00. После перерыва, в зависимости от того, что скажет врач, заседание будет продолжено или отложено», — сказала собеседница агентства.

Областной суд рассматривает апелляцию на приговор по резонансному делу о коррупции в мэрии Ярославля, по которому Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима, его бывший помощник Алексей Лопатин — семь лет, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Кировский районный суд ранее согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги — а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.