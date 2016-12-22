В Кремле нет решений о переносе президентских выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов в России, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что тема выборов президента пока не стоит на повестке дня Кремля. «Честно говоря, пока у нас темы выборов на повестке дня нет — это первое», — сказал Песков.

«Коммерсант» накануне со ссылкой на одного из участников совещания глав региональных избиркомов написал, что глава ЦИК в ходе совещания допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности переноса президентских выборов с 2018-го на 2017 год.

«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в «Коммерсанте».

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что президентские выборы пройдут, как и планировалось, в марте 2018 года, он подчеркнул: «Выборы еще не назначены. Кампания не начиналась».