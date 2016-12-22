85% банковских операций в Северо-Западном банке Сбербанка совершается без использования наличных

Популярность дистанционных банковских сервисов растет. Сегодня 85% операций в Северо-Западном банке Сбербанка совершается без использования наличных.

По итогам года пользователями интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе пользуются 3,3 млн клиентов, их число за год выросло на 28%. 1,7 млн клиентов используют мобильное приложение.

По предварительным итогам текущего года количество платежей через «Сбербанк Онл@йн» и его мобильное приложение достигло цифры 69 млн платежей. 41 % от этого числа приходится на долю мобильного приложения, которое, как и полноразмерная браузерная версия интернет-банкинга Сбербанка, позволяет производить оплату в адрес 11 133 организаций, почти половина которых – представители ЖКХ.

Наиболее активно развивается услуга «Автоплатеж»: количество платежей по этому каналу в среднем в месяц составляет более 4 млн. 78% из них составляет оплата сотовой связи, 13% – услуг ЖКХ, 8% – телекоммуникационных услуг.

Мобильный банк используют 2,4 млн клиентов, по сравнению с прошлым годом эта услуга стала популярнее на 9%.

Сеть устройств самообслуживания Сбербанка на Северо-Западе насчитывает более 7,6 тысяч единиц, из них более 3 тысяч единиц расположено в Санкт-Петербурге.

Справка о компании ПАО «Сбербанк России»