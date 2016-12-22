В машине на Пулковском шоссе найдена женщина с отравлением

В Московском районе Петербурга в припаркованной машине была найдена женщина с отравлением. В тяжелом состоянии ее доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, жительницу Петербурга нашли днем ранее в машине в Московском районе. Около 13:30 медики вытащили ее из автомобиля, припаркованного возле дома №24 по Пулковскому шоссе.

К двум часам ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с острым отравлением лекарственными средствами. Пострадавшая находится в реанимации.