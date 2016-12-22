Новогодние квесты стали приятным сюрпризом для покупателей квартир в Юттери и Янила Кантри

Жители голландского квартала Янила Кантри и малоэтажного финского городка Юттери на собственном опыте узнали, чем может обернуться нарушение Правил небесного движения.

Транспортное происшествие, в котором пострадал Дед Мороз, стало завязкой сюжета новогодних квестов, организованных специалистами клиентского сервиса Ленстройтреста, управляющими компаниями и командой петербургских квеструмов INGAME.

- За расследование обстоятельств происшествия, поиски виновного – Санта-Клауса, чья упряжка «подрезала» сани ни в чем неповинного Деда Мороза, и розыск рассыпавшихся на территории новогодних подарков взялись 17 команд из обоих кварталов, – рассказывает начальник отдела клиентского сервиса ЗАО «Ленстройтрест» Алена Глущенко.

Это около 70 человек самого разного возраста – от детей и подростков до вполне взрослых и солидных людей. Например, в Янила Кантри, где сценарий квеста не предполагал выхода за территорию квартала, в одной из команд лихо разгадывала загадки молодая мама с ребенком на руках.

Разгадывать загадки участникам квеста помогали Живая елка, уличная художница Бэркси, адвокат Деда Мороза и сам Дед Мороз. Как часто случается, не обошлось без курьезов.

В Юттери Дед Мороз настолько вошел в образ, что рассказывал о приключившейся напасти всем желающим, а сердобольные граждане, забывшие о квесте, не обратили внимания на восклицания пострадавшего «Я же сверху ехал! Значит, я прав!» и чуть было не вызвали наряд ГИБДД.

А в Янила Кантри Живую елку, напуганную Сантой-нарушителем и прятавшуюся на хоккейной площадке, обнаружили вышедшие на прогулку дети, в квесте не участвовавшие. Так что актрисе пришлось не только давать подсказки игрокам, но и развлекать не в меру наблюдательных маленьких жителей голландского квартала.

Командам-призерам, сумевшим быстрее остальных расследовать происшествие и вернуть подарки, достались призы – скидочные сертификаты на посещение квеструмов INGAME, а всем без исключения участникам – сувениры и воспоминания о веселом предновогоднем приключении

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