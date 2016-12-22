Норвегия потребовала отменить все соревнования по биатлону в России

Руководство Федерации биатлона Норвегии (NSF) потребовало от Международного союза биатлонистов (IBU) жестко отреагировать на допинговые скандалы в российском спорте. NSF призвала не проводить в России международные соревнования до тех пор, пока борьба с допингом в стране не будет соответствовать принципам Всемирного антидопингового агентства.

В феврале в Псковской области запланировано проведение чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей. В марте в Тюмени должен состояться этап Кубка мира. Чемпионат мира по биатлону 2021 года также отдали Тюмени.

"Применение допинга в российском спорте достигло беспрецедентных масштабов. Мы говорим о количестве российских биатлонистов, принимавших запрещенные препараты, и о запутанных схемах с участием правительства страны, о которых упоминалось во второй части доклада Ричарда Макларена. Необходимо принять жесткие меры, чтобы не потерять лицо перед нашими спонсорами, СМИ и болельщиками", – говорится в обращении.