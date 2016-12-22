В результате взрыва газа у метро "Коломенская" в Москве пострадали уже шестеро

В результате взрыва газового баллона на станции метро "Коломенская" пострадали шесть человек, сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"По предварительным данным, сегодня при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций московского метрополитена произошел хлопок газа. В результате пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы", – сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.