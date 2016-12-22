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22.12.2016 10:46

Желавший покормить котика мужчина ограбил зоомагазин на Новосибирской

Полиция разыскивает преступника, оставившего зоомагазин без выручки, а продавца – без наличных и телефона, сообщает 22 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, утром 21 декабря в зоомагазин на Новосибирской улице вошел мужчина и попросил показать корм для кота. Когда девушка-продавец развернулась к полкам, мужчина набросился на неё сзади, зажал рот и потащил к туалету. Грабитель под угрозами физического насилия заставил девушку отдать выручку, следует из материалов дела. Пяти тысяч, заработанных магазином за утро, мужчине оказалось мало. По данным следствия, он ограбил ещё и девушку-продавца, отобрав у неё три тысячи и телефон. Камер в магазине не было, охраны — тоже.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника разыскивают, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.


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