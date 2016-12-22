Пенсионерка откликнулась на просьбу пожарных, а в итоге осталась без денег

Пенсионерку, которая в следующем году отметит 90-летний юбилей, обокрали псевдопожарные. На кухне своей квартиры на Апрельской улице в Петербурге пожилая женщина хранила почти 170 тысяч рублей, которые и стали наживой похитительниц.

Как стало известно «Фонтанке», жительница Петербурга сама пустила похитителей в свою квартиру. Около двух часов дня 21 декабря в дверь позвонили две женщины и представились сотрудницами пожарной службы. Похитительницам якобы срочно понадобилось обменять деньги, а пенсионерка не заподозрила неладное. Увидев, где пожилая женщина хранит деньги, они тайно вытащили из коробки в шкафу на кухне 167 тысяч рублей. Потерю своих сбережений пенсионерка оценила как значительный ущерб.