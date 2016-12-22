Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

Число пострадавших в результате разгерметизации газового баллона в подземном переходе метро «Коломенская» в Москве увеличилось до четырех человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.

Число пострадавших в результате разгерметизации газового баллона в подземном переходе метро «Коломенская» в Москве увеличилось до четырех человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Пострадавших четверо, один из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

Как сообщили ранее в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизация газового баллона строительной компании.

Как сообщили в МЧС, при разгерметизации газового баллона произошло возгорание на площади порядка 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44.