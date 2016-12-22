Как уговорить мужчину подарить шубу на Новый год

5 способов для каждого типа мужчин. Меланхолики, флегматики, холерики, сангвиники – готовьтесь!

«Девочки, мой мужчина категорически отказывается покупать мне шубу! Говорит, что не нужна она мне. Пуховик ничем не хуже, да и денег нет. А я ведь знаю, что есть. Как мне быть? Как на него надавить, чтобы он исполнил мое желание – получить шубу в подарок на Новый год?»

Наверное, кому-то может быть знакома такая ситуация. Вы мечтаете о шикарной, теплой шубе, но любимый игнорирует вашу просьбу и откладывает на потом? Не расстраивайтесь! Сегодня вы узнаете несколько действенных способов, как повлиять на партнера и сделать так, чтобы заветный подарок своевременно оказался под ёлкой.

Роскошная шуба – норковая или из лисы, соболиная или из рыси – это одно из самых ярких событий в жизни, которое запомнится вам обоим.

1. Намекнуть?

Как правило, не стоит сильно давить на партнера и усердно выпрашивать шубку. Нужно стараться издалека завести разговор на тему меховой обновки. Мужчинам нравится, когда их хвалят, говорят им комплименты. «Какой ты у меня замечательный!

Какой ты умный, сообразительный, сильный!» – не переставайте тешить их самолюбие и напоминать о том, что вы их любите и дорожите ими. Это может быть прекрасным началом для того, чтобы перейти к вопросу о подарках.

Лучшего всего намекнуть. Например, оказались вы «случайно» вместе в меховом салоне или проходили мимо его витрин. Увидели изумительные модели шуб. Восхититесь или сделайте вид, будто вы расстроены. Любимый поинтересуется, в чем дело. Оказывается, та шуба – это то, что вам нужно для полной душевной гармонии. Поверьте, намек будет понят! Подойдет для меланхоликов: легко ранимых, склонных к переживаниям. Будьте мягче и не давите. Чем больше похвалите, тем больше получите взамен.

Фото: Андре Бояков

Посмотреть, о чем можно намекнуть

2. Это необходимо!

Ещё один способ – дать ему понять, что это нужно вам по конкретным причинам. Например: «Зима в этом году обещает быть суровой. Пуховики не способны согреть так, как согреет натуральный мех!» Или: «Дорогой, я уже так давно себе ничего не покупала! Да и столько событий интересных впереди, рождественские праздники. Нужно выглядеть соответствующе!» Пусть он думает, что покупает не только красивую, но и полезную вещь.

Еще один вариант для меланхоликов, если в первом случае они поймут вас не совсем правильно. Не волнуйтесь, это совершенно нормально!

Фото: Андре Бояков

Выбрать красивую и теплую шубку

3. Ты – мне, а я – тебе.

Если вы хотите получать, нужно уметь и отдавать. Конечно, речь не идет о том, чтобы дарить своему партнеру подарок наравне с меховым изделием. Мужчина должен чувствовать себя воином, который готов одержать все победы ради вас, а женщина – хрупкое, очень нежное создание. Однако каждому приятно внимание и ценны те вещи, которые сделаны по-настоящему с любовью и теплом.

Вы можете радовать своего спутника и самодельными сюрпризами. Это может быть связанный вами миловидный свитер или тайные послания, получение которых желательно устроить оригинальным способом. Тогда у мужчины не останется сомнений в том, что в ответ вас можно порадовать хорошеньким подарочком.

Сангвиники – живые, горячие, подвижные. Именно они хотят всегда интересных событий и непростых путей к решению ситуации.

Фото: Андре Бояков

Посмотреть оригинальные модели

4.Зависть?

Если ваш избранник наделен долей самоуверенности, а друзья считают его даже самовлюблённым, можно попробовать воздействовать на него завистью. Обычно такому типу мужчин всегда важно быть в центре внимания, и чтобы жить немножко лучше других. Если вы расскажете ему о том, что вашей подруге ее муж подарил шикарную накидку из лисы, он всерьез задумается о совершении меховой покупки для вас! Только у вас может появиться уже шуба, которая будет определенно лучше лисьей накидки.

В данном случае следует не забыть сказать своему избраннику, что все восхитятся его щедростью и просто умрут от зависти, увидев на вас этот потрясающий подарок. В конце концов, напомните ему, что окружающие любят судить о мужчине по его женщине.

Подойдет для холериков: страстных, порывистых, с резко меняющимся настроением. Не жалейте эмоций!

Фото: Андре Бояков

Приглядеться к меховым жилетам

5.Прямота.

Мы говорили о намеках, а мужчины далеко не всегда их понимают. Многие предпочитают без всяких загадок знать все ваши желания. Тогда будем поступать иначе. Говорите прямо, что на днях вы гуляли по магазинам, увидели шубу своей мечты и теперь непременно ожидаете ее себе в подарок на Новый год! Будьте мягче: «Милый, ты знаешь, я такую красивую шубку себе присмотрела. Посмотрим вместе? Это может быть идеально подходящим подарком к предстоящему празднику!» При этом помните, что о своих желаниях нужно говорить вовремя, уловив его хорошее настроение.

Идеальный подход для флегматиков: спокойных, настойчивых и упорных тружеников жизни. Они знают четко, что хотят от жизни, и того же требуют взамен. Больше напора!

Фото: Андре Бояков

Посмотреть соболиную коллекцию

Будем надеяться, что наши рецепты послужат для вас памяткой, которой вы воспользуетесь на практике

Меховая фабрика «ELENA FURS» поздравляет всех женщин и их любимых мужчин с наступающим Новым годом! Дарите друг другу правильные подарки, ведь этим вы укрепляете ваш союз и показываете, насколько ценно все то, что есть между вами.

Автор: Мария Давыдова