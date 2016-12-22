Находящегося в международном розыске гражданина Украины в Петербурге задержал Интерпол
Полиция Петербурга и сотрудники Интерпола задержали наркодилера, находящегося в международном розыске. Подозреваемый – гражданин Украины.
Как стало известно "Фонтанке" 22 декабря, задержание произошло накануне утром в Центральном районе. 43-летний гражданин Украины был пойман сотрудниками национального центрального бюро Интерпола и полицией Петербурга на улице Красного Текстильщика возле Единого центра документов. Задержанный разыскивался по 307 статье УК Украины, что соответствует статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Инициатор розыска проинформирован, задержанный доставлен в 76 отдел полиции в Центральном районе.