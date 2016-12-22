При взрыве газа у метро «Коломенская» в Москве пострадали трое

В результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро «Коломенская» утром 22 декабря пострадали три человека, сообщил сотрудник полиции на месте ЧП.

«В машины скорой помощи передали троих пострадавших», — сказал он.

Ранее ГУМЧС Москвы сообщило, что в результате взрыва пострадали два человека. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизация газового баллона строительной компании.

По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.41.

Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.