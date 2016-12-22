На Декабристов прохожему выстрелили в ногу

На улице Декабристов в Адмиралтейском районе Петербурга 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

Как стало известно «Фонтанке», 22 декабря около 3 ночи в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики сообщили, что около 1.50 ночи скорая привезла к ним от дома 41 по улице Декабристов 35-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента слепое проникающее огнестрельное ранение левой ноги. Пациент сообщил медикам, что не знает стрелка.

По сообщению проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства получения петербуржцем ранения.