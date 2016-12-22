В Москве в переходе метро взорвался газовый баллон - есть пострадавший

Один человек получил тяжелые ранения утром 22 декабря в результате взрыва газового баллона в переходе у метро «Коломенская», сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Один человек получил тяжелые ранения утром 22 декабря в результате взрыва газового баллона в переходе у метро «Коломенская», сообщил источник в экстренных службах Москвы.

«Предварительно, взорвался газовый баллон в переходе у метро «Коломенская». Один человек получил тяжелые травмы», — сказал источник.

Как говорят очевидцы, рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

На месте работают спасатели, стоит несколько машин пожарной охраны. Обстоятельства ЧП выясняются.