В Красноярске цирковой леопард напал на женщину во время представления.

Как сообщает пресс-служба краевого СК, инцидент произошел 17 декабря в передвижном цирке на городской площади. Во время шоу, которое проходило с 16 до 18 часов, разъярённый хищник вцепился в руку 53-летней зрительницы. При этом, по информации СК, никаких защитных ограждений в цирке не было.

Пострадавшую доставили в больницу и наложили несколько швов.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.