В Красноярске цирковой леопард напал на женщину во время представления
В Красноярске цирковой леопард напал на женщину во время представления.
Как сообщает пресс-служба краевого СК, инцидент произошел 17 декабря в передвижном цирке на городской площади. Во время шоу, которое проходило с 16 до 18 часов, разъярённый хищник вцепился в руку 53-летней зрительницы. При этом, по информации СК, никаких защитных ограждений в цирке не было.
Пострадавшую доставили в больницу и наложили несколько швов.
По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.