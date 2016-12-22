Красный Крест вывез из Алеппо 30 тысяч человек

Международный комитет Красного Креста с начала эвакуации вывез из восточного Алеппо 30 тысяч человек, сообщил президент МККК Петер Маурер.

«Я могу сказать, что на сегодняшний день было эвакуировано 30 тысяч человек», — сказал он.

Маурер добавил, что, по данным МККК, «в восточном Алеппо все еще остается огромная масса людей, которые хотят его покинуть», и эвакуация может занять «еще пару дней».

«Мы просто будем проводить эту операцию до тех пор, пока в ней будет необходимость. Мы также готовы помогать другим эвакуированным, в том числе из Фуа и Кефраий», — добавил он.

ООН заявляла 21 декабря, что эвакуация людей из восточной части Алеппо возобновилась после того, как была прервана. Сообщалось, в частности, что 75 автобусов вывезли в западный пригород Алеппо 5 тысяч человек, затем эвакуация была прервана.