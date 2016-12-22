Турецкая прокуратура освободила из-под стражи родственников убийцы российского посла

Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых ранее задержанных родственников убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает 22 декабря телеканал CNN Turk.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован.

Отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, сообщает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Оснований для их ареста не было найдено, они проходят по делу как свидетели.