В Петербурге спасают малыша с отравлением «Нафтизином»

Двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», двухлетнего мальчика с острым отравлением «Нафтизином» госпитализировали из квартиры дома по улице Лени Голикова 21 декабря около 12 часов. Мальчик в тяжелом состоянии находится в детской городской больнице №5.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ребенок растет в полной, благополучной семье.

С начала декабря это уже не первый случай, когда в Петербурге из-за недосмотра родителей маленькие дети травятся лекарствами.