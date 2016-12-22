Гендиректор петербургской фирмы задержан за мошенничество на 8 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, 31-летний генеральный директор компании, занимающейся поставкой продуктов, был задержан сотрудниками «мошеннического» отдела полицейского главка. Мужчину подозревают в том, что он произвел несанкционированный перевод денег – 7 900 000 рублей – со счета коллеги в Райффайзенбанке. После чего по своему усмотрению распорядился этими средствами.

В ходе обысков после задержания у предпринимателя нашли и изъяли многочисленные магнитные носители информации, 2 системных блока, 2 ноутбука, сим-карты, мобильные телефоны, печати различных юридических лиц, документы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 ("Мошенничество в особо крупном размере"), УК РФ.

Коммерсант арестован.