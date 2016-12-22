В Петербурге задержаны трое за вымогательство 600 тысяч и похищение иномарки

В Петербурге задержаны трое злоумышленников, со стрельбой вымогавших у мужчины 600 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 20 декабря около 6 утра в полицию Невского района обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что 19 декабря его задержали трое малознакомых ему мужчин. Злоумышленники применили к заявителю физическую силу, а также пугали его выстрелами, требуя передать им 600 тысяч рублей. Петербуржца привезли в квартиру знакомой, где отняли 100 тысяч рублей, а также заставили написать расписку на полмиллиона. У мужчины также отобрали ключи и документы от его машины «Киа Сид». С места происшествия вымогатели скрылись на иномарке той самой «Киа Сид».

21 декабря сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершения преступления задержали троих: 34-летнего жителя Бурятии, 34-летнего уроженца Грузии и 37-летнего уроженца Краснодарского края. Задержанные нигде не работают и в Петербурге регистрации не имеют.

В ходе обысков в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты ключи и документы на автомобиль «Киа Сид», а также расписка заявителя на 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 163 (вымогательство) УК РФ.