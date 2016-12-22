Стрельбу в ресторане «Капулетти» расценили как групповое хулиганство

По факту стрельбы в ресторане «Капулетти» на Петроградской стороне в Петербурге возбудили уголовное дело. По данным «Фонтанке», случившееся квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Напомним, что конфликт в ресторане на Большом проспекте произошел 21 декабря около 15 часов. В драке со стрельбой участвовали порядка 15 посетителей. В результате один человек пострадал. Он был доставлен в Мариинскую больницу, откуда сбежал до приема у врача.

«Фонтанка» публиковала видео конфликта.