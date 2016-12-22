Трамп назначит главой совета по торговле автора книги «Гибель из Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп решил создать при своей администрации Национальный совет по торговле, а возглавить его он предложил ученому-экономисту, автору книги «Гибель из Китая», профессору Питеру Наварро.

Об этом сообщает Financial Times.

«Я читал одну из книг Питера о проблемах Америки в торговле несколько лет назад и был впечатлен четкостью его аргументов и тем, как тщательно он провел исследования», — цитирует издание Трампа.

Избранный президент отметил, что Наварро сумел зафиксировать «вред, который принес американским рабочим глобализм, а также обозначил путь к восстановлению среднего класса».

Наварро входил в команду Трампа во время выборной кампании, вместе с 79-летним миллиардером Уилбуром Россом, которого Трамп выдвинул кандидатом на пост министра торговли, он писал экономическую программу кандидата от республиканцев.

Автор нескольких книг по экономике, профессор Колумбийского университета, Наварро получил образование в Гарварде. Несколько раз он пытался участвовать в выборах различных уровней, но ни одна из этих попыток не удалась.

После победы на выборах президента Трамп опубликовал план действий на первые сто дней, в котором первое место заняло начало процедуры выхода из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). «Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку», — заявил избранный президент.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Трамп предлагал повысить пошлины для импортных товаров и защитить американских производителей.

17 декабря замминистра финансов КНР Чжу Гуанъяо заявил, что реализация обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Соединенными Штатами и Китаем. По его словам, Китай надеется избежать начала торговых войн с США. «Китай примет необходимые меры для того, чтобы избежать возможной торговой войны с США», — сказал он, отметив, что меры включают, в частности, двусторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации.