В ООН создадут комиссию для расследования военных преступлений в Сирии

Генеральная Ассамблея ООН решила создать «беспристрастный и независимый механизм» расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований.

Отмечается, что соответствующая резолюция была принята ГА ООН вечером 21 декабря. За документ проголосовали 105 стран, против — 15, среди которых Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Белоруссия, Киргизия. Еще 52 государства воздержались.

Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди них ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия ООН не смогла установить ответственных за обстрел гуманитарного конвоя под Алеппо, который произошел в сентябре.