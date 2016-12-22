Число умерших после "Боярышника" в Иркутске достигло 71

Еще один человек скончался в результате отравления «Боярышником» в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 71, сообщила 22 декабря представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

«По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала чиновница.

Тем временем полицейские проверили за ночь в Иркутске более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщил 22 декабря в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

«Проверено 236 торговых точек и 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости изъято за ночь в Иркутске», — сказал он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — больше 100.

В рамках расследования задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и Республике Алании по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости «Боярышник».