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22.12.2016 08:05

4 расчета тушили пожар в промзоне в Приморском районе

Пожар в промзоне в Приморском районе Петербурга тушили минувшей ночью, сообщает ГУ МЧС по городу.

Около полуночи огнеборцев вызвали на Автобусную улицу, 7.

"В двухэтажном здании, приспособленном под офис, на первом этаже горели картонная тара и стеллажи на площади 15 квадратных метров", – отметили в пресс-службе.

Огонь локализовали в 00:26.

Никто не пострадал. На месте работали 4 пожарных расчета.

Отметим, что на Автобусной, 7, работает множество организаций: автосервис, автосалон, продуктовые оптовые организации и т.д.

 

 


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