Трамп сделает миллиардера Айкана советником по перестройке системы регулирования

Дональд Трамп сделает инвестора-миллиардера Карла Айкана своим советником по перестройке системы регулирования, сообщает переходная команда избранного президента.

Этот пост не будет предполагать формального участия в правительстве, так что предприниматель сможет сохранить свой бизнес. Айкан уже дал свое согласие на предложение Трампа.

«Я горд служить избранному президенту Трампу как специальный советник по вопросам реформы системы регулирования», – такие слова Айкана приводятся в сообщении переходной команды.

Айкан неформально давал советы Трампу и в предыдущие месяцы.

Айкан – основатель и ключевой акционер холдинга Icahn Enterprises, через который владеет значительными или контрольными пакетами акций многих американских компаний. Его личное состояние – $15,5 млрд.