Полицейский спецназ взял штурмом две квартиры в Берлине в рамках операции по поиску предполагаемого террориста Аниса Амри, которого подозревают в причастности к атаке на рождественский базар в центре немецкой столицы, сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Штурм состоялся около 20.00 (22.00 мск), спецоперация прошла в двух квартирах одновременно. В сообщении указывается, что одно жилье расположено на улице Гроссбееренштрассе в берлинском районе Кройцберг.

В ходе обысков в одной из квартир был обнаружен мужчина, однако речь не идет о разыскиваемом Амри, сообщил высокопоставленный участник следственной группы, который предположил, что предполагаемому террористу удалось бежать.

Грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.