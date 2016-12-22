Подозреваемый в теракте в Берлине две недели не общался с родными

В последний раз гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в центре Берлина, общался с родственниками две недели назад, он сообщал, что у него все хорошо, заявил таблоиду BILD его старший брат Валид Амри.

"Примерно две недели мы общались в последний раз в (соцсети) Facebook. Номера его мобильного телефона у меня нет, мы всегда переписывались только в Facebook", — сказал родственник предполагаемого террориста, добавив, что "в нашем последнем разговоре две недели назад он сказал, что у него все хорошо".

По словам Валида Амри, его брат покинул Тунис в 2011 году, он выехал в Италию с намерением в дальнейшем переехать в Германию "в поисках работы". Однако попасть в ФРГ Анису Амри удалось только "три или четыре года назад", добавил Валид. При этом младший брат не помогал материально родственникам в Тунисе, у него не было постоянного места жительства в ФРГ, сказал Валид.

По данным полиции, разыскиваемый прибыл в ФРГ в июле 2015 года, он объехал несколько федеральных земель, с февраля 2016 года проживал в основном в Берлине.

"Я видел в Facebook, что моего брата разыскивают. Я ничего не знаю. Я также поражен, как и остальные. У нас нет контакта с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка)", — сказал Валид Амри.

Грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.