Прокуратура Украины сообщила о гибели экс-замглавы «Нафтогаза»

Генеральная прокуратура Украины сообщила об обнаружении тела экс-замглавы «Нафтогаза» при обысках по делу «Черноморнефтегаза», передает «112 Украина».

«Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств ГАО «Черноморнефтегаз» НАК «Нафтогаз Украины» при закупке самоподъемных плавучих буровых установок был проведен ряд обысков. После проникновения в одно из обыскиваемых помещений следственной группой был обнаружен труп бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины», который, вероятно, выстрелил из огнестрельного оружия во время проникновения», — говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что генпрокуратура Украины задержала Александра Кацубу. Он подозревается в причастности к присвоению 449,9 млн грн в «Нафтогазе».