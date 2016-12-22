Воздушное сообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Минтранс.

В ведомстве пояснили, что власти согласовали полеты авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд.

Также в Минтрансе отметили, что стороны продолжат переговоры в четверг, 22 декабря.

Ранее поздно вечером в среду, 21 декабря, Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном.

О решении приостановить сообщение было объявлено ранее в среду. Тогда же стало известно, что Таджикистан отказал «Ямалу» в выполнении зимой 2016-2017 годов полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе.

Как пояснили в таджикском Минтрансе, в Душанбе не назначили второго перевозчика на данном направлении. Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, полагают в Таджикистане. Российские чиновники, в свою очередь, считают, что подобные действия являются неправомочными.

Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил об ультиматуме, который Россия выдвинула по поводу рейсов из Жуковского. По его словам, Москва в письме угрожала приостановкой авиасообщения, если «Ямалу» не разрешат полеты в эту страну.

В ноябре представители Жуковского распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Тогда сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».