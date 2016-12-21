Боевики «Джейш аль-Фатх» опровергли свою причастность к убийству Карлова

Зонтичное объединение исламистских группировок «Джейш аль-Фатх» опровергло свою причастность к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает SITE Intelligence Group. По информации ресурса, экстремисты назвали сфабрикованными заявления СМИ о том, что боевики данной организации взяли на себя ответственность за это преступление.

Ранее в среду сирийский журналист Кярам аль-Хамад предположил, что заявление, распространенное от имени «Джейш аль-Фатх», является поддельным. Он обратил внимание на различие в шрифтах, использованных в оформлении этого сообщения и одного из реальных заявлений боевиков.

Аналогичное мнение высказал эксперт, с которым побеседовала «Лента.ру». Он отметил ряд стилистических несоответствий выложенного документа с оригинальными релизами организации, а также обратил внимание на ряд неточностей в приведенных на арабском формулировок.

О том, что руководство «Джейш аль-Фатх» взяло на себя ответственность за убийство российского посла, 21 декабря сообщил иракский телеканал Al Sumaria. Источник сослался на заявление, распространенное в сети от имени объединения.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»).

«Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») сотрудничает с филиалом «Аль-Каиды» — «Джабхат ан-Нусра». Деятельность двух последних группировок запрещена на территории России.