Турецкая армия сообщила о ликвидации 138 боевиков в Сирии

Столкновения турецких военных и боевиков группировки «Исламское государство» участились, в ходе боев рядом с сирийским Аль-Бабом в среду, 21 декабря, погибли 138 боевиков ИГ и 14 турецких военнослужащих. Об этом сообщили в Генштабе Турции, передает Reuters.

В ходе операции также пострадали 33 турецких военнослужащих. Этот день, как подчеркивается, стал одним из рекордных по числу потерь среди личного состава с момента начала операции «Щит Евфрата» почти четыре месяца назад.

«Операция по взятию контроля над Аль-Бабом, который осаждается силами операции «Щит Евфрата», продолжается. Как только эта область будет освобождена, превосходство ИГ в Аль-Бабе будет в значительной степени сломлено», — говорится в сообщении турецкой армии.

Ранее сообщалось, что Турция и сирийская оппозиция практически отбили у террористов Аль-Баб.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.