ДНР: Украинские силовики обстреливают Дебальцево

Четыре домостроения повреждены и один жилой дом уничтожен в результате артиллерийского обстрела Дебальцево и его окрестностей со стороны ВСУ. Об этом заявил и.о. главы администрации города Александр Рейнгольд.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждены три дома и гараж в Дебальцево на улицах Курчатова и Ульянова. В селе Новогригоровка (вблизи Дебальцево) прямым попаданием снаряда уничтожен дом», — сказал он.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, что обстрел Дебальцево произошел впервые с момента перехода города под контроль ДНР в феврале 2015 года (18 февраля).

Напомним, что 18 декабря 2016 года украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцево. Одновременно с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать республиканскую линию обороны. Силы ДНР и ЛНР в этом районе располагаются рядом. Общими усилиями противник был остановлен.

За прошедшие сутки к северо-западу от Дебальцево, в зоне ответственности сил ЛНР, ВСУ выпустили свыше 215 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. По последним данным Народной милиции, ВСУ в ходе атак потеряли свыше 40 человек убитыми, сообщает ДАН.