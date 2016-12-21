Россия приостанавливает авиасообщение с Таджикистаном

Россия и Таджикистан приостановили авиасообщение с четверга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря", — сообщили в российском ведомстве.

Ранее в среду Минтранс РФ заявлял о возможной приостановке с 22 декабря авиасообщения с Таджикистаном, если тот не выполнит свои обязательства по подписанным авиавластями двух стран договоренностям. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал", назначенной российской стороной на маршрут между подмосковным аэропортом Жуковский и Душанбе и Худжандом. Министерство транспорта Таджикистана уже после этого сообщило, что не считает возможным разрешить "Ямалу" летать в страну из подмосковного аэропорта Жуковский этой зимой.

Таджикская сторона ранее обосновала отказ в выдаче разрешений "Ямалу" отсутствием паритета. Так, министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе, и Душанбе устраивает количество рейсов из аэропорта Жуковский. По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из Жуковского.

В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября 2016 года приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.