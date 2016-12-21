СМИ: ЦИК может отменить единый день голосования

На совещании глав региональных избиркомов председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников совещания.

Кроме того, Памфилова не исключила переноса единого дня голосования на другую дату. Как отмечается, в настоящее время региональные выборы проходят раз в год в третье воскресенье сентября.

«Звучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно. Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок», — рассказал один из участников совещания.