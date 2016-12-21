White Ops: Начато расследование против российских хакеров

Американская компания White Ops, ранее опубликовавшая доклад о группе "российских кибермошенников", которые якобы похищали миллионы долларов, заявила, что правоохранительные органы США начали расследование в связи с их публикацией; при этом White Ops не предоставила никаких подробностей, сославшись на собственное участие в расследовании.

Правоохранительные органы США начали расследование в связи с публикацией информации американской компанией White Ops о группе "российских кибермошенников", которые якобы осуществляла хищения миллионов долларов, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее White Ops опубликовала доклад, в котором утверждается, что выявлена крупнейшая мошенническая операция в интернете, якобы осуществленная "российскими киберпреступниками" и позволяющая красть у СМИ и компаний до 5 миллионов долларов в день.

"Руководство White Ops не может вдаваться в детали. Тем не менее, оно уверено в причастности (хакеров из РФ к преступлению – ред.), но не может предоставить дополнительную информацию, поскольку участвует в расследовании с федеральными правоохранительными органами США", — заявил РИА Новости официальный представитель компании.

Правоохранительные органы США пока не сообщали о начале расследования по данному делу.