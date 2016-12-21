Военные России и США обсудили работу по меморандуму о полетах в небе Сирии

Россия и США провели видеоконференцию по выполнению меморандума о безопасности полетов при операциях в воздушном пространстве Сирии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, стороны согласились, что опыт по выполнению меморандума должен быть учтен в работе с новой администрацией Соединенных Штатов.

Стороны подтвердили эффективность этого инструмента обеспечения безопасности и констатировали отсутствие инцидентов в сирийском воздушном пространстве.

Эксперты двух стран согласились, что накопленный опыт должен быть учтен в дальнейшей работе с новой американской администрацией, а также в переходный период. Стороны обсудили перечень возможных дополнений к меморандуму.

Отмечается, что контакты по реализации положений меморандума будут продолжены, сроки очередной видеоконференции будут согласованы дополнительно.

Предыдущая видеоконференция прошла 3 ноября.