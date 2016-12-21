Очевидцы: На Дунайском в ДТП попала машина с мертвым водителем
На Дунайском проспекте легковой автомобиль «Ниссан» врезался в столб.
По словам очевидцев, человек за рулем был мертв.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
На Дунайском проспекте легковой автомобиль «Ниссан» врезался в столб.
По словам очевидцев, человек за рулем был мертв.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
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