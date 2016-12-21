Володин - Навальному: Надо законы читать

Намерение Алексея Навального баллотироваться на пост президента должно лежать в рамках закона, иначе речь идет о введении людей в заблуждение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Он-то (Навальный) почему об этом думает? Надо законы читать, он же юрист. Его намерение должно лежать, в первую очередь, на основании закона, и если закон ему позволяет, тогда можно на этот счет рассуждать, когда закон не позволяет — зачем людей вводить в заблуждение?" — сказал Володин журналистам.

На прошлой неделе Навальный объявил о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила РИА Новости, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться. Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".