Минтранс: авиакомпания «Ямал» не получила разрешение на полеты в Таджикистан

Министерство транспорта России приостановит авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря, если авиакомпания «Ямал» не получит разрешения на полеты.

«На данный момент разрешение («Ямалом». — ред.) не получено», — сказал представитель ведомства.

«Если таджикские авиавласти не дадут разрешение на полеты российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжант — Жуковский (Москва), воздушное сообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено с 00 часов 22 декабря», — заявили в ведомстве.

21 декабря RNS сообщал, что Минтранс может прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном в случае несоблюдения страной взятых на себя обязательств.

Ранее сообщалось, что два рейса авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский в Таджикистан задерживаются из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от таджикистанских властей.

В ноябре Россия намеревалась в одностороннем порядке прекратить авиасообщение с Таджикистаном. Власти Душанбе отказывались согласовывать полеты в страну из аэропорта Жуковский. 7 ноября авиационные власти РФ и Таджикистана договорились о сохранении авиасообщения между странами в полном объеме.