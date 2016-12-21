Профессор залил любовь бетоном

Кардиолог в годах влюбился в студентку, но под венец та не захотела. Тогда человек науки вырыл бункер и заплатил 100 тысяч долларов за похищение возлюбленной.

47news рассказывает удивительную историю профессора Санкт-Петербургского государственного университета и студентки Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Большая и сумасшедшая любовь сплелась с Уголовным кодексом. А бес улыбался, поеживаясь в лесу Выборгского района Ленобласти, где сидела в заточении жертва профессорской любви.

Перечень заслуг обвиняемого в похищении человека 60-летнего Юрия Шубика занимает несколько страниц. Профессор СПбГУ, член правления Всероссийского научного общества аритмологов, член Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации сердечного ритма, автор 330 научных работ. Практикующий врач, руководит отделом аритмологии научно-клинического и образовательного центра "Кардиология" при университете.

Анне 24 года. Очень похожа на Наталью Варлей из "Кавказской пленницы". Учится в ординатуре Университета имени Мечникова, из семьи врачей. Перед поступлением, в 2014 году, мать познакомила Анну с Шубиком. Тот стал ее научным руководителем. Уже осенью признался в любви, но взаимности не увидел.

Профессор дарил цветы и предлагал немедленно мчаться в ЗАГС. Но Анну водоворот любви не манил, скорее, терпела и ничего не позволяла. Кардиолог решил форсировать события.

Драматургически план был идеален: злодеи похищают профессора и его спутницу-студентку. Некоторое время отводится на испуг и тяготы заточения. Эмоция открывает сердце девушки. Герой спасает себя и возлюбленную, чем закрепляет чувство. Венчание. Занавес. За постановку исполнитель попросил 110 тысяч долларов.

О том, как был реализован злодейский сценарий, почему он провалился и как профессор решил забетонировать свою любовь, читайте на 47news.ru.