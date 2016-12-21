Захарова: новые антироссийские санкции США без реакции не останутся
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкций против России со стороны США. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"С сожалением восприняли решение американских властей в очередной раз расширить антироссийские санкции в контексте событий на Украине. Вызывает недоумение сам факт подобной зацикленности администрации Обамы на оказании всяческого давления на Россию. Вместо того, чтобы вплотную заняться координацией усилий в борьбе с новыми вызовами современности, в первую очередь, терроризмом и экстремизмом, в Белом доме продолжают пытаться болезненно нас «наказать».
Вашингтону давно пора усвоить, что эти попытки бесперспективны, обречены на провал, а новые рестрикции, естественно, без реакции не останутся. Мы сами определим конкретные формы, время и охват ответных мер.
Хотелось бы надеяться, что новое руководство США откажется от конфронтационных подходов администрации Б.Обамы в российско-американских отношениях и приступит к практическим шагам по нормализации двустороннего взаимодействия", – заявила Захарова.